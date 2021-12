Trafic SNCF TER Basse-Normandie pour lundi 18 octobre

Ces prévisions de trafic ont été fournies par le réseau TER Basse-Normandie. Retrouvez vos prévisions SNCF demain matin dans l'Expresso et l'info-trafic en temps réel dans l'Expresso entre 5H et 9H sur Tendance Ouest.

Il n'y aura pas de TGV Cherbourg-Dijon demain, pas de Saint-Lô/Paris direct non plus et sur le reste du réseau en moyenne 2 trains sur 3 sur Paris-Caen-Cherbourg et 1 sur 2 sur la ligne reliant Granville à Paris.