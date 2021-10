Ligne nouvelle Paris-Normandie : la concertation commence

Ce comité territorial, réuni sous la présidence du préfet de Région Pierre-Henry Maccioni et du président de Région Nicolas Mayer-Rossignol, rassemble les élus régionaux, départementaux, locaux ainsi que les acteurs économiques associés de près ou de loin au projet.

Ces comités, qui se réuniront régulièrement pendant deux ans et avant que l'enquête d'utilité publique soit diligentée, va se pencher sur les troix axes et sections prioritaires de la LNPN :

- la section Rouen-Yvetot sur l'axe Mantes-Rouen-le-Havre

- la section Mantes-Evreux sur l'axe Mante-Evreux-Caen-Cherbourg

- la section Paris-Mantes

La LNPN doit permettre d'améliorer la desserte ferroriviaire entre Paris et la Normandie et d'accélérer les trajets. Aujourd'hui, faire un Paris-Marseille est à peine plus long que de rallier Cherbourg à partir de la capitale.