Sortie cinéma : Elle l’adore

Le jour où celui-ci tue accidentellement sa petite amie, lors d’une dispute, il retrouve l’adresse de Muriel, se rend chez elle et lui demande un incroyable service : partir en Suisse avec sa voiture… en oubliant de lui signaler qu’il y a un cadavre dans le coffre. Muriel accepte avec joie de rendre ce service étrange à son idole. Bien sûr, rien ne se passera comme prévu.



Elle a le cinéma dans le sang, et cela se voit ! Jeanne Herry, fille de Miou-Miou et de Julien Clerc, signe là son premier film. À partir d’un scénario astucieux, avec une succession de surprises et de retournements de situation, elle décrit (ce qu’elle a, probablement, dû bien connaître enfant) la passion addictive d’une fan pour son chanteur préféré.

Grâce à l’interprétation toujours exceptionnelle de Sandrine Kiberlain, sensationnelle en groupie hystérique et mythomane, on prend beaucoup de plaisir à suivre les péripéties de cette histoire qui oscille en permanence entre comédie et polar, même si l’on aurait préféré que la réalisatrice et scénariste développe un peu plus les aspects de comédie noire de son film.

Laurent Lafitte est épatant en vedette égocentrique et manipulatrice, même s’il se fait un peu voler la vedette par sa partenaire. Bien sûr, il y a quelques invraisemblances dans le déroulement de l’enquête policière, et quelques ruptures de ton dans le film. Mais ce sont des réserves mineures pour une œuvre qui atteste du talent original d’une artiste prometteuse.