Le groupe mythique Triggerfinger en concert au Normandy !

Trio belge formé en 1998, c'est en 2012 que Triggerfinger fait un véritable buzz grâce à leur reprise acoustique de ''I follow rivers'' de Lykke Li. Le single se vend à plus d'un million d'exemplaires et est n°1 dans plusieurs pays européens.

Derrière ce titre folk, se cache un groupe vouant un véritable culte au ''gros son'', lourd et primitif, passant du rockabilly au stoner ou au blues-rock.

Retrouvez Triggerfinger en concert ce vendredi 3 octobre au Normandy à Saint-Lô. Ecoutez le bassiste du groupe Paul au micro Tendance Ouest.