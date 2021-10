Bois-Guillaume : Victime du sang contaminé, elle monte sur une grue pour protester

A 5h du matin, cette septuagénaire est montée sur le deuxième étage de la grue et a attendu l'ouverture du chantier trois heures plus tard. Selon le maire Gilbert Renard, "elle a pris de gros risques étant donné son âge et son état de santé." La victime est finalement descendue de la grue après avoir entendu le maire et les pompiers.

"En attendant que je crève"

Son état de santé, c'est justement ce pour quoi ce bat cette victime de l'affaire du sang contaminé. En 2007, elle a signé un protocole d'accord d'ndemnisation avec l'assureur Axa après un combat judiciaire de 20 ans. L'accord prévoyait qu'en cas d'aggravation de la maladie, un complément d'indemnisation lui serait accordé.

Problème : l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, qui juge de l'état de santé de la victime dans ces affaires, explique que cette dernière est guérie : "Alors que j'en suis à mon quatrième traitement. Ils veulent que je refasse une action en justice pour gagner du temps en attendant que je crève", s'insurge cette dernière.

La victime s'était déjà faite remarquer par de longues grèves de la faim devant plusieurs ministères.