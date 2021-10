La "Granville-Avranches" est en bonne voie

Un an après le début des travaux et à un an de la livraison du chantier, le président du conseil général de la Manche, Jean-François Le Grand a effectué hier aux côtés des élus locaux et de plusieurs chefs d'entreprises, une visite du chantier de contournement de Sartilly. Ce contournement est l'un des tronçon de la future 2X2 voie entre Granville et Avranches.