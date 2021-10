Justice : six mois fermes pour l'incendiaire du Calvados

Vers 1 h 20, les policiers arrêtent une auto, pleine de débris de pailles consumés et dont le conducteur présente un taux d'alcoolémie de 2 g/l de sang. En garde à vue, il reconnaît avoir lui même allumé les round baller à l'aide d'un allume feu qui lui sert d'habitude à démarrer son barbecue.



Mieux encore, il avoue deux feux de paille les 13 juillet et 17 décembre 2013, à Basseneville et à Troarn. Incendies dont l'auteur n'avait pas été retrouvé. Le mode opératoire est toujours le même. Il profite de l'absence de sa compagne, pour s'alcooliser à l'extrême et va promener ses chiens. Si pendant sa balade, il aperçoit de la paille, il y revient, après avoir rentré ses chiens chez lui. Son principe : pas de victime animale, chien ou bovin. Ensuite, il appelle les pompiers et les conduit sur les lieux.

Les policiers lui attribuent aussi l'incendie de la grange de son ancien propriétaire, à Cuverville le 16 février 2012 : 11 caravanes entièrement détruites.

Présenté à la justice mercredi 24 septembre, le prévenu de 42 ans répondait de conduite en état alcoolique et de destruction du bien d'autrui par moyen dangereux.

Ce commercial en arrêt maladie nie être l'auteur du feu de Cuverville. Pyromane ? "oh, non, je n'aime pas regarder le feu".

Pour le procureur, il ne fait aucun doute : il est responsable de l'ensemble des faits. Pour son avocat, cet homme, que sa compagne a quitté, a fait de nombreux efforts, y compris une hospitalisation volontaire et une cure de désintoxication.

Le tribunal a finalement relaxé le prévenu de l'incendie de Cuverville. Pour les autres faits, il écope de 30 mois d'emprisonnement dont 24 assortis d'un sursis mise à l'épreuve de trois ans. Il devra rembourser près de 22 000 euros à ses victimes, soigner sa pyromanie sous-jacente. Il lui est également interdit de fréquenter les débits de boisson.

Son permis de conduire a par ailleurs été annulé. Il ne pourra pas le repasser avant trois mois.