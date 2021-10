Bernard Cazeneuve à Rouen : La vidéoprotection, "un dispositif d'accompagnement très utile"

Tout ce que Rouen compte de personnalités politiques et étatiques était présent ce lundi 29 septembre dans les quartiers des Sapins et de la Grand'Mare, dans les Hauts de Rouen. Le Préfet Pierre-Henry Maccioni, le maire de Rouen Yvon Robert, le président de la Région Nicolas Mayer-Rossignol, le procureur de la République... Tous sont venus accompagner Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, dans ce quartier situé en ZSP et où la question de la sécurité, priorité du ministre, se pose quotidiennement. Les nombreuses forces de police venues encadrer le déplacement en étaient la preuve.

A la rencontre des commerçants

Bernard Cazeneuve s'est tout d'abord rendu dans le bureau de police des Sapins. Après avoir salué "l'efficacité des patrouilles VTT", il s'est enquérit des effectifs de police dans le quartier. Informé des six vidéos de surveillance installées sur la voie publique en septembre, le ministre a assuré que la vidéosurveillance "n'était pas un dispositif de sécurité, mais un dispositif d'accompagnement de sécurité et un instrument très utile."

Le ministre s'est ensuite rendu chez les commerçants de la Grand'Mare, notamment chez le Bistrot des Hauts, pour discuter avec les forces vives du quartier. Le gérant du restaurant lui a vanté la bonne "coopération entre habitants, commerçants et policiers, qui travaillent très bien ici."

Bernard Cazeneuve, ancien maire de Cherbourg, avait réservé jusque-là ses voyages à la Basse-Normandie ou à d'autres régions françaises. A Rouen, sa visite est une première.