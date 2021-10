Tendance Sports : la spéciale Duo Normand

Hier, Sylvain Letouzé et Thibault Deslandes ont présenté l'émission Tendance Sports en direct de Marigny pour le 33e Duo Normand. Revivez l'intégralité de cette partie vélo avec Fabrice Lemazurier (Maire), Adèle Hommet-Lelièvre et Nicole Delarue les deux patronnes de l'organisation ainsi qu'Anthony Delaplace (Bretagne-Seché), César Bihel (Differdange) et Geffroy Lelièvre (Vélo couché)...