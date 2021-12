Idées loisirs Normandie du 15 octobre

C'est ce soir que débute le Festival Valise and Rock à Sartilly près d'Avranches, ce soir c'est la finale du tremplin régional et demain les concerts des meilleurs groupes de rock de l'Ouest: A Fond'Cale, Lady & Tramps, Macadam Bumpers et les Caméléons. Toutes les infos en cliquant ici.

Jusqu'au 19 octobre c'est le festival de musique et de cinéma à Ouistreham et Douves la Délivrande parmi les films à l'honneur « Il était une fois dans l'Ouest », ou encore le film d'animation « Happy Feet » avec les voix de Marion Cotillard et Clovis Cornillac ou un pingouin piètre chanteur veut devenir champion de claquette. Le festival musique et cinéma tout ce week-end et jusqu'à mardi prochain à Douvre & Ouistreham.

Le Jumping International de St Lô ouvre ses portes aujourd'hui au pôle hippique, des épreuves tout au long du week-end dont le Grand Prix du CSI 3étoiles dimanche dès 15h avec la présence de deux vice-champions du monde titrés au début du mois aux Etats-Unis, Pénelope Leprévost et Patrice Delaveau, mais à surveiller aussi Eugénie, Reynald et Florian Angot, Laurent Goffinet, Alexis Gautier, Eric Navet ou encore l'espagnole Pilar Cordon Muro. Vos invitations à remporter toute la journée Coupe de Normandie de Surf ce week-end à Surtainville et Super G de FunBoard à Urville-Nacqueville, c'est deux compétitions dépendront bien sûr de la météo sur le Cotentin ce week-end.

Ce dimanche c'est le triathlon des Marais à Carentan, au programme kayak, VTT et course à pied dès 10h30 dimanche.

Enfin du football en Ligue 1 Caen reçoit Monaco dans le cadre de la 9ème journée du championnat, un match à suivre en direct samedi dès 18h50 sur Tendance Ouest et tendanceouest.com

C'est aussi samedi et dimanche le 5ème tour de la Coupe de France de Football. Vire jouera face à Bayeux; Hérouville reçoit l'équipe de C.F.A d'Avranches; Cherbourg évoluera sur son terrain face à Pointe-Hague, l'équipe de St Lô se rendra à Honfleur, Ducey reçoit Douvres et l'équipe de la Ferté-Macé jouera face à une équipe de CFA 2, l'équipe de Granville, pour les principales rencontres.