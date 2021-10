Portrait : les jumelles lutteuses, de la France aux Jeux Olympiques ?

Élisa et Émily ont 16 ans. Leur point commun ? Elles sont jumelles ! Et oui, la lutte française féminine trouve sa relève à l’SSCC Lutte, à Sotteville-lès-Rouen, grâce aux sœurs Savalle. Cette relève a débarqué il y a 10 ans. “Ma mère cherchait un sport de combat pour mon frère. On est allé voir à la lutte. Et, pour ne pas qu’on s’ennuie, l’entraîneur nous a proposé de monter sur le tapis. Et ça nous a tout de suite plu”, se souvient Élisa.



L’Europe à leurs pieds ?



L’arrivée de ces deux “poussins” est accueillie comme une bénédiction par le club et leur entraîneur Pascal Delamare : “On était les deux premières filles depuis très longtemps”, continue Élisa. Aujourd’hui, une dizaine de jeunes femmes sont inscrites et ont pris la suite des deux sœurs. Et si c’était ça, l’effet Savalle ?



Depuis, la passion de la lutte n’a plus quitté la fratrie. Tristan, “le frère cadet “grâce” à qui tout a commencé, est Champion de Normandie minimes et s’apprête à disputer ses premiers championnats de France. Une épreuve à laquelle ont déjà goûté les jumelles. “Je suis championne de France cadettes, je l’ai aussi été en minimes. Émily a été 3e cette année et 2e l’an dernier”, sourit Élisa.



Aujourd’hui inscrites en sport-études à Font Romeu - “notre emploi du temps est aménagé pour nous permettre de nous entraîner deux fois par jour” - les deux jeunes femmes, toutes deux aux portes de l’équipe de France, voient plus haut, beaucoup plus haut. “Je vise les championnats d’Europe et du Monde, commence Élisa. Avant d’avouer : “Je rêve des JO !” Rendez-vous à Tokyo en 2020 ?