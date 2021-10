Rouen : Un tournoi international de judo au gymnase Saint-Exupéry

Le but du tournoi, qui rassemble plusieurs dizaines d'équipes, est de confronter les judokas rouennais à d'autres concurrents de niveau national et international. A noter la présence, parmi les sportifs normands, d'Alexandre Fromange, membre de l'équipe de France et sélectionné aux championnats du monde de Jujitsu, et de Luka Mkheidze, champion de France juniors 2014.

Les amateurs de judo pourront assister à la finale minimes-cadets à 12h30 et à la finale seniors à 18h.

Pratique : Gymnase Saint-Exupéry, boulevard Gambetta.