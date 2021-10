Un week-end de saveurs et de couleurs culinaires à Rouen

Cette manifestation a pour vocation de mettre à l'honneur le savoir-faire des artisans et producteurs locaux, tout en célébrant la cuisine et le terroir normands. Les établissements participants seront installés dans la cour et sur le parvis devant l'Office de Tourisme, samedi 27 et dimanche 28 septembre de 10h à 18h.

Au programme

La pomme sera proposée dans tous ses états (cidre, eau de vie, gelée etc.), jus et confitures de fruits du verger vous attendent, mais aussi des pains, des viennoiseries et de la pâte à tartiner. Et le tout sera à déguster évidemment.

Vous pourrez également partir à la découverte de thés, cafés et chocolat afin d'éveiller vos sens et votre curiosité.

Et pour les plus gourmands, Camille Blot et son entreprise Cam's Cakes sera présente sur le parvis et vendra ses cupcakes personnalisés. La jeune pâtissière en profitera pour faire des démonstrations de décors en pâte à sucre.

Bon week-end les gourmets !