Soirée : Brooklyn Revival replonge en 1981

“Le nom Brooklyn renvoie tout simplement au nom de la boîte du casino de Luc-sur-Mer qui a fermé ses portes au début des années 90”, explique Bertrand Vaillant. Il était le DJ de ce lieu très fréquenté dès son ouverture en 1981.



Soirée en famille

Aujourd’hui importateur de tables de massage et d’appareils de cryothérapie, il a accepté de retourner derrière les platines le temps de cette soirée unique. “Il y avait une demande depuis plusieurs années et je me suis dit que c’était le bon moment”, assure-t-il. “Je vais m’amuser à retrouver des gens que je faisais danser il y a 25 ans et qui je l’espère viendront avec leurs enfants qui aujourd’hui, ont dû les remplacer sur le dancefloor.”

Attention, la nostalgie ne sera pas de la partie. L’envie de faire la fête anime les instigateurs de cette soirée unique. Reste à voir comme les tubes des années 80 peuvent être revisités en 2014. Bertrand Vaillant a déjà la réponse et s’apprête à la partager.