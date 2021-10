L'Avant match Valence/Cherbourg : gare à la "bête blessée"

Sébastien Leriche, coach de la JS Cherbourg, se méfie de la "bête blessée" qu'est l'équipe de Valence. Après deux défaites consécutives dont l'une à domicile, les Drômois pourraient avoir l'objectif de lancer leur saison face à Cherbourg.

"Je me souviens, l'an dernier, lors que je jouais avec Vernon, la situation était la même. Valence avait perdu ses deux premiers matches avant de l'emporter face à notre équipe et de se lancer dans une série positive de 5 à 6 victoires" note Williams Manebard, arrivé cette saison à Cherbourg.

Des points à l'extérieur

Après Valence et la réception d'un autre promu, Strasbourg, la semaine prochaine, les Mauves s'engageront dans un mois d'octobre/novembre compliqué : "il faut prendre des points tout de suite ce week-end. Nous n'avons pas encore de match référence, nous verrons face à Valence si l'on a retenu les leçons des deux premiers" affirme Sébastien Leriche :

seb 1 Impossible de lire le son.

A Valence, il faudra gommer les scorilles du dernier match. Les pertes de balles des Mauves, notamment, plus fréquentes qu'à leur habitude. Le traditionnel débriefing vidéo après le match face à Pontault-Combault a permis de mettre en lumière ces défauts :

Seb video Impossible de lire le son.

"Des combattants aux entraînements"

Parmi ceux qui ont laissé le ballon aux adversaires, Fabacary Dieme. "Lorsque je suis arrivé à la JS, je perdais des ballons sur des attaques placées. Aujourd'hui j'ai progressé là-dessus mais je dois être plus rigoureux sur les montées de balles. Jouer en Pro D2, cela demande d'être plus exigeant, plus concentré." Le demi-centre confie ne pas se mettre la pression pour autant. "Le groupe vit bien, on est dans une concurrence saine, notamment avec Valentin Doudeau (au même poste)"

Williams Manebard espère lui aussi plus de réussite individuelle contre Valence, après des tirs râtés face à Pontault. "C'était un match compliqué mais je me remets toujours en question, que je sois bon ou non". Le nouveau venu apprécie la dynamique d'entraînement à la JSC. "Il y des combattants à chaque entraînement" :

williams entraineùent Impossible de lire le son.

Le public de Chantereyne

Williams, qui a vécu vendredi dernier son premier match dans le chaudron Chantereyne... Enfin pas tout à fait car il avait déjà constaté la ferveur cherbourgeoise lors de sa venue l'an passé, avec Vernon :

Williams public Impossible de lire le son.