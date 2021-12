Sorties cinéma de la semaine du mercredi 13 octobre

Tout d'abord « The social network » du grand David Fincher avec Justin Timberlake.

C'est l'histoire de la création du plus grand réseau mondial actuel: facebook. On voit donc l'étudiant Marc Zuckerberg créer petit à petit ce site, mélange de génie et de plagiat puisque la paternité de Zuckerberg pour ce site est toujours controversée dans le monde réel. Voici un extrait mettant en scène d'autres génies de l'informatique dans ce film.

1ère et 2ème vidéo

A noter que le film ne concerne pas que ceux possédant un compte facebook.

Il y a aussi « Elle s'appelait Sarah » avec Kristin Scott-Thomas qui débarque sur les écrans. Un film dramatique qui mélange 2 histoires: celle d'une famille juive vivant en France durant la 2nde guerre mondiale et celle contemporaine d'une journaliste américaine qui enquête sur la rafle du Vel d'hiv. Cette enquête va remuer de douloureux souvenirs comme nous le suggère la bande-annonce.

3ème vidéo



Enfin un film d'animation sort aussi cette semaine. Arthur 3 la guerre des 2 mondes, de Luc Besson qui clôt la trilogie . Le grand méchant Maltazard a maintenant une taille humaine et veut conquérir l'univers avec ses sbires. Seul Arthur peut l'en empêcher, mais le souci c'est qu'il est minuscule.

4ème et 5ème vidéo

Et espérons en effet que la fête commence car le 1er Arthur était sympathique, mais le 2ème opus « la vengeance de Matltazard » était un navet.

« The Social Network », « Elle s'appelait Sarah » et « Arthur 3 » sont à voir à partir d'aujourd'hui au cinéma.