La Volvo S60 est craquante

Une bonne partie de la gamme s'est du reste accordée au nouvel élan de la marque suédoise, afin d'accueillir dignement sa dernière perle : la nouvelle S60.

Finesse et beauté

Et dès le premier regard, cette 4 portes aux airs de coupé apparaît capable d'apporter la réplique aux indéboulonnables “belles allemandes” compactes d'Audi, BMW et Mercedes. Non en s'en inspirant de près, mais en faisant valoir ses propres arguments. Tel le révolutionnaire système de Détection Piéton, installé de série et capable de freiner automatiquement - et à fond - en cas de nécessité grâce à l'association d'une caméra spéciale et d'un radar anticollision. Mais la S60 a bien d'autres atouts du même acabit dans sa manche, comme le City Safety (pour prévenir les collisions urbaines), la surveillance d'angle mort BLIS, l'alerte de vigilance conducteur De son côté, le châssis affiche une vraie sportivité à partir d'une direction directe et d'une optimisation de la tenue de route et du confort.

Les meilleurs moteurs (D5 205 ch et T6 304 ch) disposent de 4 roues motrices, mais le 5 cylindres diesel d'accès à la gamme (à partir de 29 900 €) délivre déjà la confortable puissance de 163 ch.



