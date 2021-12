Le Piano à vins, un air du Sud rue de Courtonne

Je m'y suis essayé, et bien m'en a pris de venir avec de l'appétit. Si les produits proposés au buffet sont classiques, ils ont l'avantage d'être frais. Un indice essentiel qui rejoindra les autres un peu plus tard, dans mon idée qu'ici le rapport qualité-prix est très honorable.

Voilà déjà le plat principal qui arrive. J'ai opté pour la daube de veau, astucieusement enveloppée de saveurs exotiques : orange ou badiane (anis). J'avais le choix avec une tajine de poulet au citron.

Le Piano à vins sort également des sentiers battus grâce à sa décoration originale. Inspiré par la cave à l'entrée, le visiteur plonge dans la salle principale sur deux niveaux. Assis dans un petit fauteuil en osier en fond de salle, j'ai vraiment eu l'impression de quitter Caen le temps d'un déjeuner. Le soir, à l'heure de l'apéritif, l'adresse prend encore un peu plus des airs du Sud, avec ses copieuses planchettes gastronomiques (19,99 euros). Le fois gras et les fromages font souvent l'unanimité. A l'heure de choisir son verre de vin, aucun souci, le maître des lieux saura vous conseiller sans avoir à plonger dans sa carte bien fournie...

Pratique. 11, rue de Courtonne. Tél : 02 31 44 85 22



