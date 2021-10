Musique à Caen : découvrez le nouveau clip de Fakear

C'est sûrement la révélation électro de la scène normande et même française. Tombé dans la musique quand il était petit, Théo alias Fakear, s'est vite passionné pour la musique électro aux rythmes enivrants, indis et sensuels. Ce mélomane de 22 ans s'est rapidement fait un nom dans le paysage musical normand et national.

Créateur d'un univers emprunt de voyage aux couleurs orientales, ce petit génie de l'électro nous emmène cette fois-ci au Vietnam dans le clip de "Thousand Fires", grâce aux images tournées par le jeune voyageur et réalisateur Léo Bigiaoui. Lumineux et ennivrant, les sonorités et images qui accompagnent ce morceau nous font voyager entre rizières, maisons flottantes et paysages majestueux du Vietnam.

[video]