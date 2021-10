Les enjeux de Cherbourg pour l'année à venir

Les animations de l'été et le 70e

"Nous avons montré le visage d'une ville belle, moderne et animée" note le maire qui salue l'implication des commerçants et de l'Office du commerce et de l'artisanat. Les jeudis sur les quais, leur mobilisation pour le Débarquement... "C'est exemplaire". La Ville est passée à côté des célébrations du 70e ? "Je ne crois pas. Nous ne sommes pas un site de commémorations officielles, le 6 juin appartient aux sites du Débarquement. Chaque commune a respecté le calendrier, Cherbourg a été libérée le 26 juin".

Port Chantereyne

Après les travaux du bureau du port "Chantereyne est reconnu comme port d'escale et de destination". La Ville souhaite réaliser des aménagements de la Cité de la Mer au quai Lawton Collins. Sur la partie nord, le maire aimerait implanter des activités de restauration ou des résidences. "L'ancien hôtel Mercure sera détruit courant 2016, PNA va déménager dans la gare maritime, cela libère du foncier".

2000 logements

"Nous souhaitons attirer de nouveaux habitants, et notamment des familles, par la création de 2000 logements d'ici la fin du mandat." Outre le lôtissement de 800 logements dans le quartier de Grismesnil-Monturbet, des constructions seront entreprises sur les terrains Simon. "Nous sommes en discussion avec des investisseurs pour poursuivre le développement du quartier des Bassins". Pour l'ancienne cité coloniale, le maire évoque "un éco-quartier", au conditionnel pour le moment.

Rythmes scolaires

Jean-Michel Houllegatte se dit satisfait de la rentrée 2014. "Les effectifs sont stables. Nous constatons que 20% des écoliers fréquentent la garderie gratuite le matin de 7h30 à 8h45". Les Temps d'Activités Périscolaires sont estimés à un million d'euros. L'Etat prend en charge 150 euros par enfant et par an.

Complexe Chantereyne

Sur le site de l'ancienne patinoire, le maire espère installer une salle "multi-activités", où seraient organisés des galas, salons ou festivals. Il n'oublie pas la salle de sport dont la rénovation doit se poursuivre, "mais cela ne gènera pas le championnat de handball". Le bouclage financier serait réalisé courant 2015, pour des travaux en 2016/2017. Un projet global pour le complexe Chantereyne qui se chiffre entre 8 et 9 millions d'euros.

Patinoire

"Je le répète, la patinoire est un équipement de bassin de vie. Cela peut faire partie des priorités, à mon sens" indique le maire, peu loquace sur le sujet mais qui rappelle que la Ville de Cherbourg ne financera pas seule une patinoire. Si nouvelle patinoire il y a, elle ne sera en tout cas pas implantée à Chantereyne.

Centre culturel

Le Quasar, centre culturel qui contiendra la bibliothèque, l'artothèque, le musée Thomas Henry et le théâtre sera terminé au premier semestre 2015. L'ouverture au public est prévue pour la rentrée 2015. Le café du Théâtre devrait ouvrir en juillet prochain.

La passerelle du bassin du commerce

"Nous arrivons au bout du bout" de l'appel d'offre. "Des entreprises ont répondu" indique le maire, qui rappelle qu'une seule société avait répondu au premier appel d'offre lancé il y a un an. "Le budget (initalement de 2,2 millions d'€) pourrait être revu à la hausse mais nous avons aussi espoir qu'il puisse en partie être compensé par des financements de la région ou de l'Europe" précise Jean-Michel Houllegatte, qui ne s'avance pas à chiffrer le coût de cette passerelle. Les travaux dureraient 15 mois.

Les Eléis

"Nous sommes dans une situation de crise économique, mais il y a tout de même à Cherbourg des marques du top 10 des chiffres d'affaires nationaux". Pour attirer de nouvelles enseignes, le maire se dit"prêt à mouiller la chemise pour élaborer des statégies avec Cherbourg Invest. Quand nous aurons le calendrier de la passerelle et que le Mercure sera terminé, la dynamique va se créer. D'autant que le Véritable Cherbourg s'installe sur l'autre rive".

Des halles au Forum ?

"Il faut faire taire les rumeurs : le marché continuera, le parking n'est pas vendu, et il n'y aura pas de Leclerc Express dans l'ancien Chapitre." L'investisseur qui a racheté le bail demande à le transformer en bail alimentaire. Le conseil municipal a jusqu'au 16 octobre pour indiquer s'il est pour ou contre ce projet. "Nous nous réunissons le 9 octobre, il ne faut pas tuer le débat. Il faut se demander ce qui fait l'identité du centre ville, comment augmenter la zone de chalandise pour tous les commerçants, et se souvenir qu'il y a pour l'instant une friche commerciale au forum". Le maire assure que le vote ne peut pas être reporté :

Elections cantonales

"Je ne serai pas candidat pour éteindre la lumière, il faut qu'il y ait un sens" indique le maire et conseiller général actuel. "Tout est ouvert" quant à une éventuelle candidature, mais il attendra avant de se prononcer d'en savoir plus sur l'avenir des départements :