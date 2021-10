Seine-Maritime : Un élu part en guerre contre La Poste

Dans un courrier adressé à la ministre de la Communication Fleur Pellerin, le vice-président communiste du Conseil général Michel Barrier dénonce des dysfonctionnements qui "s'accentuent et se renouvellent de plus en plus fréquemment à la Poste". Un courrier qui s'apparente à une véritable déclaration de guerre.