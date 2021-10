Cinéma : festival d'avant-premières à l'Odéon

La semaine de l'Odéon, à Cherbourg, sera rythmée par les avant-premières. Une façon pour les spectateurs de découvrir avant tout le monde les films qui seront à l'affiche dans les prochaines semaines.

Après A la poursuite du Roi Plumes dimanche 21 septembre et Brèves de comptoir, lundi 22 septembre, voici le programme jusqu'à samedi prochain :

- mardi 23 septembre à 20h : Bande de filles, de Céline Sciamma, film d'ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs au festival de Cannes 2014

Marieme vit ses 16 ans comme une succession d’interdits. La censure du quartier, la loi des garçons, l’impasse de l’école. Sa rencontre avec trois filles affranchies change tout. Elles dansent, elles se battent, elles parlent fort, elles rient de tout. Marieme devient Vic et entre dans la bande, pour vivre sa jeunesse.

- mercredi 24 septembre, à 16h : Les Boxtrolls (en 2D), film d'animation de Graham Annable, Anthony Stacchi

Sous le charme des rues pavées de Cheesebridge, se cachent les Boxtrolls, d’horribles monstres qui rampent hors des égouts la nuit pour dérober ce que les habitants ont de plus cher : leurs enfants et leurs fromages. C’est du moins la légende à laquelle les gens de Cheesebridge ont toujours cru. En réalité́ les Boxtrolls sont une communauté́ souterraine d’adorables et attachantes créatures excentriques qui portent des cartons recyclés. Les Boxtrolls ont élevé́ depuis le berceau un petit humain orphelin OEuf, comme l’un des leurs, explorateur de décharge et collectionneur de détritus mécaniques…

- jeudi 25 septembre, à 20h30 : Géronimo, de Tony Gatlif, sélection officielle du festival de Cannes 2014

Sud de la France. Dans la chaleur du mois d'août, Geronimo, une jeune éducatrice veille à apaiser les tensions entre les jeunes du quartier Saint Pierre. Tout bascule quand Nil Terzi, une adolescente d'origine turque s'échappe de son mariage forcé pour retrouver son amoureux, Lucky Molina, un jeune gitan. Leur fuite met le feu aux poudres aux deux clans. Lorsque l'affrontement éclate en joutes et battles musicales, Geronimo va tout tenter pour arrêter la folie qui embrase le quartier.

- vendredi 26 septembre, à 20h : Mommy, de Xavier Dolan, prix du jury au festival de Cannes 2014

Une veuve monoparentale hérite de la garde de son fils, un adolescent TDAH impulsif et violent. Au coeur de leurs emportements et difficultés, ils tentent de joindre les deux bouts, notamment grâce à l'aide inattendue de l'énigmatique voisine d'en face, Kyla. Tous les trois, ils retrouvent une forme d'équilibre et, bientôt, d'espoir.

- samedi 27 septembre, à 16h : En sortant de l'école, de Marie Larrivé, Camille Authouart, Lila Peuscet. Ciné Filou : un goûter offert après le film.

Une collection de 13 courts métrages d'animation de 3 minutes, qui se propose d'associer poétiquement, dans la liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes de Prévert à l'univers graphique de jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles d'animation françaises. Avec le chanteur Renan Luce.