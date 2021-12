Octobre rose : un mois consacré au cancer du sein au centre Baclesse de Caen

Porté principalement à Caen par le Centre de lutte contre le cancer François Baclesse, la manifestation décline une série d'événements importants pour l'établissement: la prise en charge des maladies du sein représente sa première activité.



Le programme mis en place est principalement axé sur les patientes, qui peuvent participer à différentes rencontres thématiques, comme l'esthétique ou la présentation de prothèses mammaires. Les professionnels de santé pourront participer à une journée de séminaire le 16 octobre.



Le coup de projecteur “d'octobre rose” permet aussi au centre Baclesse de présenter son nouveau “parcours rapide”, système de dépistage, diagnostic et traitement adapté qui évite l'attente et les inquiétudes. Une soirée-débat le 19 octobre permettra enfin au grand public de mieux appréhender ce cancer.





Plus d'infos à l'Espace de rencontre et d'information au 02 31 45 50 64 et sur www.baclesse.fr



