Jean-Louis Valentin soutiendra Sarkozy

Président de la communauté de communes Coeur du Cotentin, qui rassemble Valognes et Bricquebec, Jean-Louis Valentin se félicte du retour de Nicolas Sarkozy. Il lui apporte son parrainage et son soutien pour la campagne interne pour la présidence de l'UMP.

"Je suis sûr qu'il saura fédérer l'ensemble des sensibilités de la droite républicaine et du centre, et redonner à l'opposition le leadership et la crédibilité dont elle a un évident besoin pour s'imposer comme une alternative à la politique actuelle" souligne Jean-Louis Valentin.