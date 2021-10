La soupe à la grimace des maraîchers de la Manche

Les producteurs de légumes dans la Manche sont en colère.

Soumis à une concurrence déloyale exercée par les pays européens limitrophes, notamment la Belgique et la Hollande, la grande distribution qui privilégie ses approvisionnements dans ces pays, qui n’ont pas les mêmes contraintes sociales, fiscales et sanitaires, provoquent une faiblesse des prix des légumes français payés aux maraîchers.

3 bassins de production dans la Manche, le Val de Saire, Créance et le Mont-st-Michel. La Manche est le premier producteur national de poireaux et navets, le second pour la carotte. 450 exploitations emploient 3 000 personnes.

Des exploitations menacées aujourd’hui. Ecoutez ce maraicher à Réville Alain Cottebrune.

Les maraîchers manifestaient donc ce vendredi, à l’appel de la FDSEA 50, avec distribution de légumes, sur le rond point de l’A 84 et la RN 174 à Guilberville avant une distribution dans les rues du centre-ville de Saint-Lô, et les automobilistes ce matin, se disaient au côté des maraîchers.

Tout au long de la journée ce sont près de 10 tonnes de légumes qui ont été distribuées. Une délégation de producteurs a été reçue par le directeur de cabinet de la préfète de la Manche.