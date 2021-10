Notre recette de tartelettes aux courgettes, cumin et rocamadour

Pour 4 personnes

Préparation : 15 mn

Cuisson : 12 mn

2 courgettes

1 beau filet d’huile d’olive

1/2 cuillère à café de cumin en poudre

4 feuilles de brick

4 rocamadours

4 cuillères à café de ciboulette ciselée

Sel et poivre



Préchauffez le four à 210°C (th. 7). Lavez les courgettes et coupez-les en fines rondelles. Dans une sauteuse ou une grande poêle, faites chauffer l’huile d’olive. Ajoutez les courgettes et le cumin. Salez et poivrez. Faites revenir le tout 10 mn environ en mélangeant régulièrement.

Pendant ce temps, détachez délicatement les feuilles de brick de leur emballage. Pliez chacune d’entre elles en deux pour former une demi-lune, puis de nouveau en deux pour obtenir un quart de lune. Déposez ces quatre fonds de tarte sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé.

Une fois les courgettes cuites, répartissez-les en écailles sur le fonds de tarte. Déposez un rocamadour au centre de chaque tartelette. Poivrez. Mettez au four 12 mn environ jusqu’à ce que le fromage soit bien fondu. A la sortie du four, parsemez les tartelettes de ciboulette ciselée.