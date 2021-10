Les jeunes flériens de Two Bunnies In Love talents de la scène régionale publient leur nouvel EP Manchester. Grâce notamment à l'excellent titre "Duchesse", les normands dévoilent "Manchester" et les Bunnies se régalent. Grâce à leur victoire au prix national du Ricard S.A Live Music sur le label Believe Recordings. EP avec une véritable fulgurance pop, résolument plus rock et pétillant !