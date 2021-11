Les jeunes Flériens de Two Bunnies In Love ont connu une belle année 2013. Grâce notamment à l'excellent titre "Duchesse", titre qui annonce la sortie prochaine de leur EP au printemps prochain "Manchester" les Bunnies se régalent. Véritable fulgurance pop, résolument plus rock et pétillant, Two Bunnies In Love publie leur premier single en digital "Duchesse". Notamment grâce à leur victoire sur le Prix Ricard S.A Live Music 2014.