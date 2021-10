Le 1er colloque en France organisé sur les "communes nouvelles", c'était ce jeudi 18 septembre, à Alençon devant plus de 330 maires ornais, à l'initiative du Préfet et du Président du Conseil Général. Cette nouveauté qui incite au regroupement existe depuis 2010, mais la baisse inexorable des dotations de l’État incite les communes à accélérer le mouvement... autant que faire se peut, en choisissant leur regroupement avant qu'il ne leur soit imposé. Entre redécoupage des cantons, fusion des régions, mutualisation des communes et des intercommunalités, difficile d'y voir clair. Les maires ornais étaient plutôt dubitatifs à leur arrivée à ce colloque :

. Impossible de lire le son.

Les maires de l'Orne ont pu poser leurs questions à la responsable "intercommunalité" de l'association des Maires de France et au représentant de la Direction générale des collectivités du Ministère de l'Intérieur, Thomas Fauconnier :

Alençon : le premier colloque de France sur les "communes nouvelles" Impossible de lire le son.

Autre sujet d'intérêt : le témoignage de Philippe Chalopin, maire de la "commune nouvelle" de Baugé, en Anjou :

Alençon : le premier colloque de France sur les "communes nouvelles" Impossible de lire le son.

Pour le président des maires de l'Orne, Alain Lambert, c'est maintenant ou jamais !

Alençon : le premier colloque de France sur les "communes nouvelles" Impossible de lire le son.

Bien sûr, désormais, la question est: quelle sera la première "commune nouvelle", dans l'Orne ?