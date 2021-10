Normandie Université : Mooc, vous avez dit Mooc ?

On les croise de plus en plus sur la toile. Les Mooc, ces cours massifs délivrés le plus souvent via de courtes vidéos, permettent à tout un chacun d'en apprendre plus sur un thème donné. Surfant sur la vague, Normandie Université (qui regroupe les universités de Caen, Rouen, le Havre et les écoles d'ingénieurs de l'Ensi Caen et de l'Insa de Rouen) a lancé son premier Mooc. Le thème : "Soyez acteurs de la sécurité de l'information".

"Des photos pas très diffusables"

PatrickDucrot, responsable de la sécurité de l'information à l'Ensi Caen et membre de l'équipe pédagogique du Mooc, précise : "Nous estimons que la sécurité de l'information est un enjeu important avec toutes les fuites d'informations et photos confidentielles que l'on observe sur le web. Il suffit de taper sur google un mot-clé précis pour tomber sur des photos pas très diffusables. L'histoire du Mooc, c'est de mettre à disposition de la collectivité un outil qui permet de sensibiliser les utilisateurs, qu'ils prennent conscience de l'impact des infos qu'ils publient sur Internet."

Le monde entier peut participer

Concrètement, participer au Mooc est très simple. Les inscriptions sont ouvertes sur France Université Numérique depuis bientôt trois semaines et se prolongent jusqu'au 30 novembre. Le Mooc en lui-même commence le 5 novembre. Isabelle Duchatelle, vice-présidente de l'Université de Caen en charge du numérique, explique : "Il est ouvert à tous : aux étudiants, à un professionnel qui cherche à améliorer ses compétences, à un lycéen qui veut un complément d'information, à celui qui veut se cultiver. Le cours est en ligne, 24/24h, 7/7j. Il est divisé en séquençage semaine-par semaine, le plus souvent par l'intermédiaire de petites vidéos. A chaque fin de semaine, le participant peut participer à un QCM pour vérifier qu'il a bien capté tous les messages." A la fin, un QCM terminal est proposé aux participants pour valider l'ensemble du Mooc.

Si la mise en place d'un Mooc ne s'accompagne pas de rétribution pour les membres de l'équipe pédagogique, l'intérêt pour Normandie Université est ailleurs. "C'est une vitrine pour les établissements. Cela permet de montrer au monde entier son savoir-faire, de nouer de nouveaux contacts, partenariats ou attirer de nouveaux étudiants. Et puis le Mooc peut être un laboratoire où expérimenter de nouvelles méthodes pédagogiques."

Pour l'heure, le Mooc compte 2601 inscrits. Les plus populaires peuvent compter jusqu'à 30 000 participants.

Pour s'inscrire au Mooc ou visionner le teaser, rendez-vous ici.