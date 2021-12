Grève dans les transports urbains et scolaires en Basse-Normandie

Copyright photo: Tusa50 sur le forum Lineoz.net: Tous droits réservés

Le mardi 12 octobre est la 4ème journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. De nombreuses manifestations sont prévues en Basse-Normandie ce qui engendre de nombreuses perturbations dans les transports urbains et scolaires.

Découvrez en détails les cars et lignes qui circuleront aujourd'hui dans le département de la Manche et le Calvados.





Service Manéo (département de la Manche):

Une seule ligne scolaire n'assurera pas son circuit: la ligne 02C004 de Husson-Heussé (secteur de Le Teilleul). Les autres lignes scolaires circuleront normalement.

L103: 6H25: Héauville --> Cherbourg

L103: 6H42: St Germain le Gaillard --> Cherbourg

L103: 17H10: Cherbourg --> Siouville

L103: 17H10: Cherbourg --> Les Pieux

L103: 18H00: Cherbourg --> Héauville



Pour le service commercial quelques services sont supprimés:

Bus Verts Calvados (département du Calvados):

Voici les lignes scolaires perturbées aujourd'hui sur le réseau des bus verts avec des autocars qui ne circuleront pas.

Ligne 15: (scolaire) : Fierv Bray - St-Sylvain - Bourguebus - Caen

Ligne 16: (scolaire) : Mezidon Canon - Mery Corbon - Argences - Caen

Ligne 20: (scolaire) : Honfleur - Deauville - Caen

Ligne 30: (scolaire) : Bayeux - Bretteville l'Orgueilleuse - Caen

Ligne 30: (scolaire) : Audrieu - Bretteville l'Orgueilleuse - Caen

Ligne 32: (scolaire) : Couvain - Villers-Bocage - Verson - Caen

Ligne 52: (scolaire) : Les monceaux - St Pierre des Ifs - Lisieux

Ligne 55: (scolaire) : Mezidon Canon - Lisieux

Ligne 71: (scolaire) : Saint-Martin des besaces - Caumont l'éventé - Bayeux

Ligne 72: (scolaire) : Villers bocage - Tilly / Seulles - Bayeux

Ecoles: Ligne de desserte du collège de Merville-Franceville

Pour retrouver les lignes commerciales perturbées aujourd'hui rendez-vous sur le site officiel de Bus Verts du Calvados.

Réseau Twisto (Caen):

Le réseau TRAM et BUS de Twisto sera fortement perturbé aujourd'hui, nous vous proposons de retrouver les prévisions de trafic pour l'ensemble du réseau sur ce lien.

Vous pouvez obtenir plus d'informations en appelant le 02-31-15-55-55

Réseau Zephir Bus (Cherbourg):

Un service minimum a été mis en place sur l'ensemble des lignes du réseau cherbourgeois. Retrouvez les horaires de votre ligne ci-dessous:

Les services DOMINO suivants ne seront pas desservis:

DOMINO SAUXMARAIS 07:20 Les Fourches -> Lycées Tocqueville et Sauxmarais 07:19 Bocage -> Lycées Tocqueville et Sauxmarais 13h24 Digard -> Lycées Tocqueville et Sauxmarais 12h04 Sauxmarais -> Digard

DOMINO MILLET/IUT 8:11 La MArche -> IUT 17:05 IUT -> La Marche 18:05 IUT -> La Marche

DOMINO Becquet 17:10 Collège DIderot -> Becquet

DOMINO DOUCET 07:13 Eglantine -> Doucet

L'Itinéo Hameau Quévastre au départ de 07:00 en direction de Schuman ne sera pas desservi.



Réseau TUSA (Saint-Lô)

Pour le moment nous n'avons que peu d'informations concernant le réseau TUSA. Restez à l'écoute de Tendance Ouest pour en savoir plus.