Musique à Caen : Nikki Yanofsky en concert événement au Cargö !

Nikki Yanofsky de son surnom « Nikki » est une chanteuse canadienne de style jazz et pop. Elle a travaillé avec des légendes telles que Herbie Hancock, Phil Ramone, Will.i.am, Wyclef Jean et Elton John.

Nikki Yanofsky a parcouru un chemin incroyable. Elle a atteint le sommet des charts jazz et pop, s’est produite accompagnée par des orchestres et des big bands, a donné des concerts affichant complets dans les plus grandes salles et les festivals les plus prestigieux du monde et a chanté, en 2010, devant 3,2 milliards de personne – soit la moitié de la population mondiale lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Vancouver. La chanteuse défendra les couleurs de son dernier opus « Little Secret ». Elle décrit cet album comme « un mélange d’Ella Fitzgerald, d’Etta James, de Ray Charles et de Quincy – et de moi »

