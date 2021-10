Le cheval au service des chefs d'entreprises et managers !

Le "Horses and Coaching". Il s’agit de formation de chefs d’entreprises et de managers via le cheval. L'objectif est d’ établir une relation de confiance partagée avec l’animal. Un concept transposé ensuite au monde du travail.

Ecoutez Sandrine Saulnier qui propose ce type de coaching avec le cheval.

Un face à face entre l’homme et l’animal….

Ce jeudi 17 septembre, une dizaine de chefs d’entreprises ou de managers assistaient à cette présentation de coaching par le cheval.

Denis Marion, animateur du pôle tourisme et commerce à la CCI du Cotentin a été séduit.

Le cheval au service des entreprises et de leurs managers est une nouvelle activité pour le pôle hippique de Saint-Lo. Qui met ici un sabot dans le monde de l’entreprise….. écoutez son directeur Yan Adam.

Pour en savoir plus, direction www.horsesandcoaching.com