Du sursis pour avoir violé sa belle-fille à Vire

Les faits remontent à l'année 2007. Alors âgé de 57 ans, le prévenu vit avec sa compagne et sa belle fille handicapée. Elle a 32 ans à l'époque. Profitant visiblement de son état vulnérable, il la viole.



Accusé de viol "incestueux par personne ayant autorité sur personne vulnérable", il n'a pas été reconnu coupable de la globalité des circonstances par la Cour d'assises de Caen. Le tribunal n'a pas pu garantir le fait qu'il avait autorité sur sa belle-fille. Une prise de position de la Justice qui a certainement allégé sa peine.



Après seulement une journée et demie de procès, il a été condamné à cinq ans de prison avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve. Interdiction lui est toujours faite d'approcher la victime et sa mère. A la sortie du tribunal, le prévenu semblait satisfait. Les deux parties ont dix jours pour faire appel.



