La journée du cheval, c'est ce dimanche en Basse-Normandie

La 25e édition de la Journée du Cheval aura lieu le dimanche 21 septembre. Cette manifestation permet de découvrir la vie des clubs grâce à plusieurs activités proposées. Visite des installations équestres, initiation gratuite sur poney et/ou cheval, et démonstrations équestres sont notamment au programme. L'équitation est le 3e sport le plus pratiqué en club en France avec plus de 700 000 licenciés FFE.



MANCHE (50)



EQUINITUDE NATURAL WESTERN RIDING

16 BIS ROUTE DES MONTS

50200 MONTHUCHON

SELLIER VERONIQUE - naturalwestern@aol.com

www.equinitude.canalblog.com



ASSOCIATION NORMANDIE CHEVAL ENDURANCE

3 VILLAGE RUEL

50320 ST JEAN DES CHAMPS

SCHUTZ MAXIME - maxime_schutz@hotmail.fr



F E DU GUE

LE GUE

50800 ST MARTIN LE BOUILLANT

SEGUIN AURELIE - aurelie@equitationdugue.com

www.equitationdugue.com



C E LA TANIERE

CENTRE EQUESTRE ANSE DE MOIDREY

50170 MOIDREY

GARDIN STEPHANE - info@club-taniere.fr

www.club-taniere.fr



C T E CHEVAUX ET ANES DES MARES

CENTRE DE TOURISME EQUESTRE 10 RTE LES MARES

50250 BOLLEVILLE

BUHAGIAR FABIOLA - cte.chevauxetanes@sfr.fr

cte-chevauxetanes-camping-gite.com



CHEVAL PLAISIR

CHATEAU DU CHAMP DU GENET ROUTE DE MORTAIN

50300 ST SENIER SOUS AVRANCHES

JOUVIN JEAN PIERRE - info@cheval-plaisir.com

www.cheval-plaisir.com



PONEY CLUB DE SAINTE COLOMBE

8 LE HAUT DE LA VILLE

50390 STE COLOMBE

HULARD NADINE - nadine.hulard@hotmail.fr

poneyclubsaintecolombe.e-monsite.com



HARAS DE LA BUISSONNIERE

LES CHESNAIES

50720 BARENTON

COLLETTI ALICIA - harasdelabuissonniere@orange.fr

www.harasdelabuissonniere.ffe.com



CENTRE EQUESTRE DE SAINT JEAN DE DAYE

LIEU DIT SILLY

50620 ST JEAN DE DAYE

DUSZA GUILLAUME - ce-saintjeandedaye@orange.fr

ce-saintjeandedaye.ffe.com/



E E DE LA MINOSTRAND

ECOLE D EQUITATION

50190 MARCHESIEUX

BRUNEAU PIERRE - ecuries.minostrande@orange.fr

www.minostrande.ffe.com



C E DE ST PAIR SUR MER

CENTRE EQUESTRE PONEY CLUB KAIRON PLAGE

50380 ST PAIR SUR MER

COTTIN PATRICE - equitation.st.pair@wanadoo.fr

kairon-equitation.ffe.com/



P C DES ALMADIES

PONEY CLUB 4 HAMEAU VIGIER

50480 FOUCARVILLE

MEISSIREL FREDERIC - frederic.meissirel@sfr.fr

www.lesalmadies.fr



HARAS DE SIVA LAURENCE TAJA

50470 TOLLEVAST

TAJA LAURENCE - laurence.taja@free.fr

www.harasdesiva.com



COMPLEXE HIPPIQUE DES PIEUX

33 ROUTE DE BARNEVILLE

50340 LES PIEUX

TRIPEY MARIE PIERRE - m.pierre.tripey@wanadoo.fr

equitation-lespieux.fr



ECURIES DE PATT

14 C RUE STE CATHERINE

50250 ST SYMPHORIEN LE VALOIS

BORTOLUZZI JULIETTE - lesecuriesdepatt@gmail.com

www.lesecuriesdepatt.ffe.com



C E DU MANOIR

LYCEE AGRICOLE ROUTE DE FOUGERES

50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

CONTY NADIA - nadia.conty@educagri.fr

lycee-agricole-de-la-baie-du-mont-saint-michel.fr



ECURIES DE LA GARE

VILLAGE DE LA CHAPELLE

50310 ST MARTIN D AUDOUVILLE

GIDON PASCAL - lesecuriesdelagare@orange.fr

www.equitation-normandie.fr



VAL DE VIRE EQUITATION

7 ROUTE DE L ANGLE

50890 CONDE SUR VIRE

LEMIEUX DELPHINE - poneyclubvaldevire@orange.fr

www.poneyclubvaldevire.ffe.com



A CHEVAL

CLUB HIPPIQUE RUE DE LA CORDERIE

50270 BARNEVILLE CARTERET

LYPCA STEPHAN - nadstephanlypca@aol.com

clubhippiquelypca.net





CALVADOS (14)



LES CRINIERES DU PAYS D AUGE

LA FACTIERE

14290 ST JULIEN DE MAILLOC

BERTRAN PATRICK - pat.bertran@wanadoo.fr

www.lescrinieresdeladameblanche.blogspot.com



ECURIE DES MONTS

CHALET LE PETIT HOGUET

14570 LA VILLETTE

ERNULT NATHALIE - nathalie.ernult@club-internet.fr

www.ecurie-des-monts.ffe.com



ECURIE DES BRIQUETS

COUR DES BRIQUETS

14600 GENNEVILLE

COLLARD LAURENCE - courdesbriquets@wanadoo.fr

www.poneyclub-des-briquets.ffe.com



PARC EQUESTRE DE BERNIERES

PARC EQUESTRE 11 CHEMIN DE LA GRANDE VOIE

14990 BERNIERES SUR MER

DE DOUVILLE JEAN CHARLES - jdedouville@gmail.com

www.parcequestrebernieres.ffe.com



ECURIES DE LA SABLONNIERE

105 RTE DE CAEN

14390 CABOURG

COURTOIS JEAN CHARLES - courtois_jc@yahoo.fr

www.ecuriesdelasablonniere.fr



P C E E DE FLEURY SUR ORNE

PONEY CLUB ECOLE D EQUITATION 6 BIS RUE DE LA VIEILLE EGLISE

14123 FLEURY SUR ORNE

FRANCOISE CHLOE - poneyclubdefleury@orange.fr

www.poneyclubdefleury-14.ffe.com



HARAS DU PASSAGE

LE PARC DE LA FORGE

14140 STE FOY DE MONTGOMMERY

LE ROUX GWENAELLE - parcforge@yahoo.fr

www.harasdupassage.ffe.com



RENARDERIE EQUITATION

LA RENARDERIE

14380 MESNIL CLINCHAMPS

GOFFINET ELISE - renarderie@orange.fr

www.renarderie.ffe.com



CENTRE EQUESTRE VIROIS

1 RUE DES ECUYERES

14500 VIRE

DECLERCQ FRANCK - centreequestrevire@orange.fr

www.equitation-vire.ffe.com



POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL

14 AVENUE OX & BUCKS ST ARNOULT - BP 652

14800 ST ARNOULT

SINNIGER ANTOINE - contact@pole-international-cheval.com

www.pole-international-cheval.com



C E DE LA SOULEUVRE

CENTRE EQUESTRE LA GARE

14350 CARVILLE

COSTIL FRANCK - angeliquemenant@aol.com

www.ecurie-de-la-souleuvre.fr



ECURIES DU BESSIN

19 RUE DU PONT DE LA BARRE

14710 TREVIERES

CAROF LAURENT

www.ecuries-du-bessin.fr



C E DE LA BENARDIERE

CENTRE EQUESTRE LA BENARDIERE

14350 CAMPEAUX

MURIE PATRICIA - celabenardiere@orange.fr

www.celabenardiere.ffe.com



F E LA CORDIERE

FERME EQUESTRE

14210 NOYERS BOCAGE

FLAGUAIS PHILIPPE - ferme.la.cordiere@wanadoo.fr

chevalcordiere.com



ECURIES DU MONT D AUGET

CHEMIN DU MONT D AUGET

14130 LE MESNIL SUR BLANGY

BOOB HENRI - virginie.rohaut@wanadoo.fr

www.ecuriesdumontdauget.com



RANDO LOISIRS EQUESTRES

SARL GUILLAIN LA BERGERIE

14170 PERRIERES

DELAY CHARLOTTE - randoloisirs14@orange.fr

randoloisirs.e-monsite.com



C E DE OUISTREHAM

CENTRE EQUESTRE 12 ROUTE DE CAEN

14150 OUISTREHAM

AISSA DAVID - david@aissa-centre-equestre.fr

www.aissa-centre-equestre.fr



PONEY CLUB DE CABOURG

BOULEVARD DES DIABLOTINS

14390 CABOURG

GEORGES JACQUES - poneyclub.cabourg@gmail.com

www.poney-club-cabourg.com/



LES CHEVAUX DE MAROLLES

LE LIEU DU BOIS

14100 MAROLLES

PETIOT SANDRA - sandraetlaurent@wanadoo.fr

www.leschevauxdemarolles.fr



C E TROUVILLE VILLERVILLE

CENTRE EQUESTRE CHEMIN DES TERROIS

14113 VILLERVILLE

DECAQUERAY GILLES - sarldemos@alicepro.fr

ecuries villerville@wanadoo.fr



PONEY CLUB DU MOULIN BOURG

LE MONT CRIQUET

14590 OUILLY DU HOULEY

TOUTAIN D HAUSSY ANNE - pcdumoulinbourg@free.fr

pcdumoulinbourg.free.fr



L ETALON NOIR

ROUTE DE TAILLEVILLE

14990 BERNIERES SUR MER

LINSALE VIRGINIE - letalonnoir14@gmail.com

www.letalon-noir.fr



C E DE MONDEVILLE

CENTRE EQUESTRE 19 RUE DU VAST

14120 MONDEVILLE

PETIT JEAN BEGAUD NATHALIE - c.equestremondeville@wanadoo.fr

www.centreequestredemondeville.fr



RANDONNEURS DU PAYS D AUGE

ASSOCIATION 5 RUE MARIE CURIE

14100 LISIEUX

DELAVILLE CHRISTIAN - arpa14@orange.fr

www.arpa-associationdesrandonneursdupaysdauge.ffe.com



DOMAINE EQU DE L ORMERIE

L ORMERIE ROUTE DE ST HYMER

14130 PONT L EVEQUE

DE POLIGNAC DIANE - ormerie@orange.fr

domaine-ormerie.com



C E DU MANOIR

CENTRE EQUESTRE

14950 ST PIERRE AZIF

DUPREZ GREGOIRE - gregoire.duprez@orange.fr

gregoireduprez.canalblog.com/



ORNE (61)

SH HORSE RIDING

LIEU DIT MONTRAS

61110 BRETONCELLES

HOULBERT SOPHIE - sophiehoulbert@gmail.com

ecuriesdusagittaire.weebly.com/



LE VILLAGE DU CHEVAL ET DU PONEY

LA PASSEE

61600 ST MICHEL DES ANDAINES

GRIVEAU JULIEN - villageducheval@live.fr

www.levillageducheval.ffe.com



ECURIES DE BEAUVALLON

BEAUVALLON

61490 ST CLAIR DE HALOUZE

DEBOURG MATHIEU - debourgemilie@hotmail.fr

www.ecuriesdebeauvallon.ffe.com



LA CRAVACHE D ARGENTAN

DOMAINE DE BELLEGARDE

61200 SEVIGNY

LEGOUT YVES - yves.legout@wanadoo.fr



ECURIES DE LA COUR DU BOIS

1570 VRIGNY

LEMAROIS ZANIN EMELINE - ecb.direction@wanadoo.fr

www.ecurie-cour-du-bois.com



CENTRE EQUESTRE DE FLERS

27 RUE DES SPORTS

61100 FLERS

GROSSIN PASCAL - amgrossin@wanadoo.fr

www.clubhippiqueflers.ffe.com



P C LE PETIT COB

PONEY CLUB VERNEUILLET

61120 LES CHAMPEAUX

RENAUD LAETITIA - petitcob@wanadoo.fr

www.lepetitcob.fr



REIN HILL RANCH

LA HEROUDIERE

61100 LA CARNEILLE

BUCKNELL ALISON - alisonreinhill@gmail.com

www.reinhill.com



PONEY CLUB DE STE EUGENIE

61160 AUBRY EN EXMES

COIGNARD JACK - coignard.jack@wanadoo.fr

poney-club-ste-eugenie.com



CENTRE EQUESTRE DE LA LYS

LE LONGCHAMP

61100 NOTRE DAME DU ROCHER

MAUVENU ALICE - lys578@hotmail.com

www.cedelalys.fr



HARAS DES PERCHERS

22 BIS RUE NORMANDIE MAINE

61350 PASSAIS LA CONCEPTION

D HEUR NICOLE - nico.d6@wanadoo.fr