L'accidentologie routière dans l'Orne

Depuis le début de cette année et jusqu'à fin août 2014, on dénombre sur les routes ornaises : 90 accidents, 120 blessés et 13 tués. Cette accidentalité est en hausse par rapport à la même période de l'année dernière ; 2013 avait été exceptionnellement bonne.

Sur les 8 premiers mois de cette année, les 2 roues motorisés, qui représentent seulement 2 à 5% des kilométrages parcourus dans l'Orne, pèsent 25% des accidents corporels, 21% des blessés, 2 des 13 tués. L'étude des 5 dernières années montre une légère amélioration de ces usagers des 2 roues motorisés.

Les 18/24 ans restent la population la plus touchée par l'insécurité routière (40% des tués depuis janvier), mais aussi en tant qu'acteurs d'accidents. Toutefois, on note depuis 5 ans une stagnation du nombre d'accidents corporels touchant les jeunes ornais.

Sur les 8 premiers mois de cette année, on note une forte augmentation (+83%) du nombre d'accidents et de blessés (+50%) chez les seniors ornais de 65 ans et plus.