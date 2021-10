Deux soirées sur la Mémoire à La Cité de la Mer

En Basse-Normandie, l’observatoire B2V des Mémoires a programmé du 15 au 20 septembre la 1ère édition de la Semaine de la Mémoire. C'est dans ce cadre que s'inscrivent deux soirées de conférences, à la Cité de la Mer.

- Mardi 16 septembre : 'Cherbourg, mémoire d’un port"

La conférence retracera l'histoire de la ville et surtout de son port, haut lieu de l'émigration transatlantique vers les Etats-Unis entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. C'est aussi un port majeur de la seconde guerre mondiale, qui a permis d'acheminer des tonnes de matériel sur les lieux des combats. La soirée sera ponctuée par la diffusion du film de Pascal Vannier : "La gare maritime de Cherbourg, la belle miraculée". Le réalisateur, grand reporter sur France 3, interviendra pendant cette soirée, tout comme Pascal Buléon, du CNRS, également Directeur de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, et Frédéric Ollivie, auteur spécialiste de l’histoire des paquebots.





- Jeudi 18 septembre : "La maladie d’Alzheimer : nouveaux enjeux – nouveaux défis"



La maladie l'Alzheimer touche en France près d'un million de personnes. Elle fait aussi l'objet de nombreuses études. Dr Benoit Dupuy, neurologue au CH du Cotentin interviendra lors de cette conférence tout comme le Pr Francis Eustache, Directeur du GIP Cyceron et le Dr Henry Gerves, Gériatre et chef de Service SSR-UCC, Président de la Commission Médicale d’Etablissement du CH du Cotentin.



Pratique. Les deux soirées sont gratuites, à partir de 20H30. Inscription obligatoire par mail à memoirealzheimer@citedelamer.com ou par téléphone au 02.33.20.26.67