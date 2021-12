SM Caen : bilan positif en défense

Après avoir déjà joué un peu plus de 20% des matchs de Ligue 1 cette saison, c'est déjà l'occasion de faire un premier bilan que nous avons décidé d'axer sur l'aspect défensif. Et ce bilan est assez positif : huit matchs disputés, huit buts encaissés pour Malherbe qui se positionne ainsi comme la huitième meilleure défense du championnat. C'est mieux que lors des deux derniers séjours du club en Ligue 1 lorsque les Caennais avaient encaissé 11 buts lors de la saison 2007/2008, et 12 buts lors de la saison 2008/2009.



La première confirmation et elle est de taille, c'est bien que le portier bas-normand Alexis Thébaux répond présent dans sa cage. Il a su prouver en huit matchs qu'il a le niveau pour jouer en Ligue 1. Au rayon des beaux moments, sa superbe sortie dans les pieds de Yoan Gouffran face à Bordeaux sur l'unique occasion girondine du match, la rage au ventre.



Garder le cap

L'autre bonne nouvelle, c'est que le coach Franck Dumas peut compter sur des défenseurs centraux au niveau homogène chacun comptant des qualités différentes, même si la recrue serbe Branko Lazarevic doit encore prouver beaucoup de choses.



A cause des blessures, Franck Dumas a rarement eu l'occasion d'aligner deux fois de suite la même charnière centrale. C'est simple, en huit matchs, il en a titularisé quatre différentes. Une situation qui amuse d'ailleurs les défenseurs, comme Thomas Heurtaux. " J'y pensais d'ailleurs récemment, mais ça ne me pose aucun problème ", explique-t-il.



Reste maintenant à confirmer cette relative solidité défensive qui a été mise à mal à Valenciennes lors de la dernière journée. Et surtout, reste à savoir si Malherbe peut trouver le juste équilibre pour marquer plus de buts qu'il n'en encaisse. Alors certainement le maintien ne sera pas loin.



