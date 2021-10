Sortir dans le Calvados: lundi 15 septembre

Nos amis hollandais d'Eindhoven nous rendent visite pour deux jours placés sous le signe de l'échange et de la convivialité. Rendez-vous à 18h45 Place Saint-Patrice pour une course cycliste internationale appelée "La Ronde de Bayeux" ...

Demain à 18h30 au même endroit assistez à "l'Aubade" par la Philharmonie et mercredi à 6h15 au rond point de Vaucelles. Départ de La Flamme de la Liberté portée par les cyclistes hollandais jusqu'à Eindhoven.

Avant-première ce soir à l'UGC ciné-cité de Mondeville d'UN HOMME TRES RECHERCHE avec le regretté Philip Seymour Hoffman et Rachel Mc Adams. C'est un thriller d'espionnage qui se passe plus de dix ans après les attentats du 11 Septembre 2001. La ville de Hambourg a du mal à se remettre d’avoir abrité une importante cellule terroriste à l’origine des attaques contre le World Trade Center. Lorsqu’un immigré d’origine russo-tchétchène, ayant subi de terribles sévices, débarque dans la communauté musulmane de Hambourg pour récupérer la fortune mal acquise de son père, les services secrets allemands et américains sont en alerte. Une course contre la montre s’engage alors pour identifier cet homme très recherché : s’agit-il d’une victime ou d’un extrémiste aux intentions destructrices ? La séance a lieu à 20h.

A partir de mercredi, place au festival "estuaire d'en rire" à Honfleur. C'est l'occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir les talents de l'humour d'aujourd'hui dans l'ambiance chaleureuse des Greniers à Sel à Honfleur. Programme à retrouver sur www.estuairedenrire.com