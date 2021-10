Sortir dans la Manche : lundi 15 septembre

A partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi, place à la 1ère édition de la semaine de la mémoire organisé par l'observatoire B2V des mémoires et ses partenaires.

De nombreuses animations pour tous les publics seront proposés dont certains au conseil général, à la cité de la mer de cherbourg ou aux archives départementales de Saint Lô. Plus d'infos sur www.semainedelamemoire.fr



Dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche, Le Casino JOA de Saint-Pair-sur-Mer se met à l'heure anglaise ! Entre Tea time, quizz, menu spécial et brunch, le Casino JOA de Saint-Pair-sur-Mer revêt les couleurs de l'outre-manche pour cette semaine «SO BRITISH». Un concours vous permettra même de remporter un week-end à Londres. Plus d'infos sur www.joa-casino.com



Le mois de la photo a commencé vendredi à Cherbourg et continue jusqu'au 2 octobre. Cette manifestation permet de découvrir le travail de photographes amateurs talentueux autour de la thématique retenue - cette année "l’eau dans tous ses états". C'est à la salle des fêtes, ouvert du mardi au dimanche de 15h à 18h et le samedi de 10h à 18h

