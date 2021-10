L'US Quevilly s'impose sous une pluie de buts (4-3)

Tout avait pourtant bien commencé pour les Quevillais. Dominateurs, les joueurs de Manu Da Costa ont rapidement mené au score grâce à un coup-franc d'Anthony Rogie (9e minute), son deuxième en deux matchs.

Pas rassasiés, les Jaunes et Noirs ont continué d'assiéger la moitié de terrain nordiste pour marquer un second but - une frappe surpuissante sous la barre d'Adama Sarr à la 27e minute - puis un troisième par l'intermédiaire de Jonathan Mendes, d'une frappe enroulée consécutive à un superbe une-deux.

La peur et le soulagement

Oui mais voilà, il était écrit que ce match devait bousculer les habitudes maison. Si les Quevillais étaient peu habitués cette saison à inscrire autant de buts, ils en encaissaient également très peu. Une bonne habitude qui a pris fin en seconde période avec un doublé de l'attaquant d'Arras.

Les spectateurs ont tremblé, mais Adama Sarr y est allé de son doublé pour redonner un peu d'air à son équipe (80e). La réduction du score nordiste n'y changera rien (90e).

Dans la roue des Sedanais

Les Quevillais engrangent une 4e victoire cette saison, pour une seule défaite, et restent de solides deuxièmes du championnat. L'US Quevilly suit de près Sedan, vainqueur facile à Ivry (4-1) et qui confirme plus que jamais son statut de grand favori. Mais attention, cette année, les Canaris sont prêts.