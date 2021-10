Sortir dans la Manche : vendredi 12 septembre

Ce samedi participez à la soirée Twins à la Bazoge dans le sud Manche...Moment convivial festif pour se détendre après la rentrée. Rendez-vous ce samedi à la Bazoge dés 21h00.





Ce vendredi, l'équipe de football d'Avranches reçoit Colmar à 20h au stade René Fenouillère. Venez nombreux soutenir les avranchinais lors de la 6ème journée du championnat de national. Tendance Ouest partenaire de l'US Avranches.





L'association Cigale Do Brazil de StPair/mer organise un stage de danse afro-bresilienne les 13 et 14 septembre de 10h a 17h a l'ecole Anne FRANK de St Pair. Tarif 40e les deux jours. Renseignements/inscriptions : Fred 0681465465

Parallèlement les cours de percussions bresiliennes ont repris les mercredi à partir de 19h.





Ce soir et demain, place à la 2ème édition d'Au son d'Euh Lo, le festival musical de Tessy sur Vire. Ecoutez As de trèfle, demi mondaine, martine on the beach, la cafetera roja... en tout une dizaine de groupes attendus sur ces 2 jours. Ne manquez pas non plus les animations prévues durant la journée de samedi. Toutes les infos sur tendanceouest.com