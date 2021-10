Insuffisance rénale : un nouveau bâtiment début 2015 au pied du CHU

42 ans que le service néphrologie, dialyse et transplantation rénale de Caen se trouve sur le site Clémenceau, à plusieurs kilomètres de l'hôpital régional. Début 2015, ce sera de l'histoire ancienne. Au pied du CHU, sur le plateau nord, un nouveau bâtiment de 2 335 m2 est en chantier depuis huit mois, sur l'ancien parking de la faculté de médecine. « Sur deux niveaux », explique l'architecte Nicolas Balmy. Ce dernier a favorisé une dominante horizontale pour les ouvertures du rez-de-chaussée et verticale à l'étage. « Une attention particulière est apportée à l'aménagement intérieur. Les patients ici passent des heures et reviennent souvent », poursuit-il. En moyenne, les patients sont en effet dialysés trois fois par semaine. Et chaque dialyse dure de trois à quatre heures.

6,4 millions d'euros

« L'arrivée de ce bâtiment est attendue par tous. Aussi bien les patients, les médecins et le personnel paramédical », souligne le Pr Bruno Hurault de Ligny, chef de service. Ecoutez-le :

15 000 dialyses sont réalisées. Avec le nouveau pôle, le service espère pouvoir en effectuer jusqu'à 20 000 mais aussi développer la greffe avec donneur vivant. « Nous en aurons fait 14 cette année. Les résultats sont meilleurs que lorsqu'il s'agit d'une transplantation avec un donneur décédé », note le Pr Bruno Hurault de Ligny.

Coût de l'investissement dans ce nouveau bâtiment pour le CHU : 6,4 millions d'euros.