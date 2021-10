Bonne table : la Tavola, nouveau venu place du Vieux-Marché

Côté menus, deux choix : le menu du jour à 13,80 € et le menu “Il Giro” avec entrée, plat et dessert à 22 €. C’est vers ce menu que se porte mon regard. Pour moi, ce sera une Insalate Panzanella en entrée (une salade avec oignons croquants, tomates et champignons). Copieux et savoureux. Mes deux convives ont elles fait le choix d’un seul plat principal. Pizza Toscana pour l’une (tomate, mozarella et pescorno, un fromage italien) et pâtes bolognaise pour la seconde.



De mon côté, je choisis un peposo & petuccine, un mélange de pâtes et de jarret de bœuf désossé. Une nouvelle fois, la quantité est importante et l’ensemble est plutôt bon. Les pâtes bolognaise (13,50 €) restent un grand classique. Enfin, la pizza à 8 € est indémodable. En dessert, ce sera tiramisu. Les cuillérées de biscuit sont très moelleuses avec un mascarpone juste ferme.



La Tavola est une bonne adresse, située sur une place historique. Un italien classique dans lequel on trouve très rapidement ses marques.



Pratique. place du Vieux-Marché, tél . 02 35 71 46 29.