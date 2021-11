Coupe de France: Les gros épargnés!

Hérouville (DSR)- Avranches (CFA): Y'a pas photos

Sur le papier, c'est la rencontre la plus déséquilibrée aux vues du début de saison avranchinais et surtout aux vues de l'écart entre les deux formation puisque les hommes de Stéphane Mottin évoluent 4 divisions au dessus des hérouvillais. Méfiance tout de même puisque la rencontre se déroulera sur le terrain du club Caennais qui reste en plus sur une jolie victoire contre Deauville au dernier tour. Aux hommes de Guérin de ne pas se compliquer la tache.

Cherbourg (CFA) - Pointe Hague (DH): Un derby avant tout!!!

Les deux équipes qui se connaissent bien puisque l'équipe de Pointe Hague évolue dans le même groupe que la réserve cherbourgeoise. Maintenant, les joueurs de Jean Marie Huriez partent tout de même avec une marge d'avance suite à leur prestation pour leurs entrée dans la compétition (une victoire 7 à 0 contre Sainte Croix de Saint-Lô).

La Ferté Macé (DHR) - Granville (CFA 2): Granville et Jégu favoris

Le déplacement des granvillais pour leurs 3ème match dans la compétition pourrait s'apparenter à un piège contre une équipe qui visiblement aime bien la coupe de France cette année et qui au dernier tour à littéralement fait exploser l'équipe de Saint Pair qui partait pourtant favorite. Reste que dans ses rangs, Granville possède un attaquant de grande classe en la personne de Florian Jégu qui devrait donner bien du mal à la défense fertoise.

Vire (DH) – Bayeux (DH): Ca va être Chaud!

Bocage ou Bessin, lequel des deux aura la suprématie de l'Ouest du Calvados? Nul doute en tout cas que le stade Pierre Compte de Vire sera le théâtre d'un joli duel entre les deux équipes de Divison d'Honneur. Le favori? Vire qui a effectué un meilleur départ en championnat et qui reste sur une victoire 2 à 0 face à Bayeux il y a quelques semaines...

Honfleur (DHR)- Saint-Lô (DH): Saint-Lô pour rêver un peu...

Le « FC » reste sur une belle victoire dans la compétition contre Equeurdreville et compte sur la Coupe de France pour redorer un peu son blason après une descente de CFA 2. Les hommes de Stéphane Chapalain sont des habitués des jolies parcours en coupe et ne serait pas contre une nouvelle épopée rappelant celles qui les avaient emmené à Montpellier ou qui les avait vu accueillir Ajaccio. De son côté, Honfleur n'a rien a perdre à domicile. Le leader de DHR jouera cranement sa chance comme il l'avait fait au tour précedent contre Bretteville sur Odon.

Ducey (DHR) - Douvres (PH): Ducey en habitué?

Le petit poucet se déplacera dans le sud Manche pour affronter le club de Ducey. Auteur du probante victoire contre Tinchebray au tour précédent dans une rencontre qui s'annonçait pourtant difficile, les manchois partent légèrement favori. Attention tout de même à cette équipe de Douvres leader jusqu'ici de son groupe de Promotion d'Honneur.

Courteilles-Alençon (PH)- Courseulles (DSR): Courteilles la surprise?

A priori, le favori se dégage naturellement aux vues de la différence de divisions entre les deux équipes et Courseulles semble avoir de bonnes chance de figurer au sixième tour mais... Attention à l'autre petit poucet de la compétition (Avec Douvres). Courteilles a tout de l'équipe surprise de la région dans cette édition 2010.

Reste un match au programme dans ce 5ème tour celui qui opposera Flers à Bessin Nord ou à Dives