Notre table caennaise : Loison, place Saint-Sauveur à Caen

Mais attention, celui-ci ne dispose que de places en terrasse. A préférer donc les jours sans pluie, sauf à commander à emporter (une formule qui à l’air de plutôt bien marcher si j’en juge les multiples allées et venues le temps de mon déjeuner).

Je m’installe ce midi-là en début de service. La carte propose différentes options. La première, plutôt “snack” avec des club sandwich ou wrap : comté bacon (4,90€), saumon (5€), poulet (4,90€). La seconde, version plat chaud : moussaka (9,50€), lasagnes (8,50€), quiche du jour (4,50€). Et la dernière, mode charcuterie : jambon ibérique serano (4,50€), cecina boeuf seché (6€), rosette de Lyon (2,50€) etc.



Simple et délicieux

J’opte pour les lasagnes. Elles n’ont rien de traditionnelles car préparées avec de la volaille. Je me régale. J’interroge mon voisin sur son club sandwich. “L’un des meilleurs de ma vie”, dit-il. Il n’a pas l’air d’exagérer.

En dessert, les choix de fruits frais retiennent mon attention : ananas (4€), mangue (4,20€), melon (4,50€)... C’est une proposition rare sur une carte. Il y aussi des classiques : crumble, tiramisu, panacotta... Que de délices !

Pratique. Loison 19, place Saint-Sauveur à Caen. Tél. 02 31 73 25 23.