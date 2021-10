100 emplois à pourvoir immédiatement à Alençon et au Havre

SPB, qui a récemment ouvert un centre de gestion à Alençon, leader européen des assurances pour de grandes marques, comme Auchan, BNP Paribas, Carrefour, Darty, Leclerc, la Fnac, Orange, SFR, recrute 100 gestionnaires d’assurance en CDD et CDI sur ses sites d'Alençon et du Havre.



SPB gère des programmes d’assurances, d’extensions de garantie et de services associés à des produits de téléphonie mobile, nomades, bancaires, voyages, loisirs, biens de la maison, énergie ou santé.



L'entreprise, qui doit faire face à une recrudescence d’activité au sein de ses départements Télécom et Distribution, recherche des profils diplômés à partir du niveau Bac. Elle privilégie le savoir-être au savoir-faire. Pour s’épanouir dans son poste de gestionnaire d’assurance, les qualités requises sont une capacité d’écoute et une bonne élocution au téléphone, du sang-froid, de l’empathie afin d’accompagner et satisfaire les assurés.



Les principales missions des gestionnaires d’assurance seront de gérer les adhésions et les sinistres par téléphone, d’analyser les dossiers et prendre les décisions adéquates. Pour les aider à mener à bien leur mission, ils reçoivent une formation sur-mesure de 3 semaines au sein du Campus SPB.



Pour postuler chez SPB

- Site internet SPB : http://www.spb.eu/fr/nous-rejoindre

- Job datings (se présenter muni d’un CV et d’une pièce d’identité) :

Au Havre : mardi 23 septembre de 9h00 à 19h30 – Campus SPB, immeuble Le Colbert, cours Commandant Fratacci, 1er étage, 76600 LE HAVRE

A Alençon : mardi 7 octobre de 9h30 à 18h30 – CCI d’Alençon, 12 place du Palais, 61000 Alençon

- Participation de SPB au Salon 24h pour l’emploi le jeudi 2 octobre au stade Océane du Havre : http://www.48h-emploi-formation.com/le-havre/2014