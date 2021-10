Sortir dans l'Orne : mercredi 10 septembre

Jusqu'au 21 septembre c'est le tournoi de tennis Open Séniors et Séniors + à Bagnoles de l'Orne. Avec toujours de belles suprises et un price money bien fourni.

La 32ème édition de septembre musical de l'orne est en cours. A cette occasion, dans le cadre du 70ème anniversaire de la bataille de Normandie, le festival propose un programme franco-polonais en hommage aux combattants de la 2èDB, libératrice d’Alençon et de la 1ère DB polonaise, héroïque au Mont Ormel. C'est vendredi à 19h30 à la Basilique Notre-Dame d’Alençon.





Alors que les jeux équestres mondiaux viennent à peine de se terminer, continuez à vivre votre passion du cheval avec l'exposition " CHEVAL SENSATION ". Plus de 30 œuvres exposées !

Véronique LESAGE nous fait vibrer au travers des maîtrises telles que l’huile, l’aquarelle, l’encre, la sanguine, le pastel, l’acrylique, le fusain, la sculpture...

Cette artiste capture et retranscrit toute l’essence du mouvement. Passionnée de l’espèce équine, Véronique LESAGE est reconnue par le monde du cheval et expose régulièrement dans les Haras Nationaux, les musées et les galeries d'art, en France et au-delà... "" Le vernissage a lieu vendredi au relais saint germain à préaux du perche à 18h