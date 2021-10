J'ai testé pour vous le Social Perk

Si jusqu'alors aucun "Central Perk" pérenne n'a vu le jour à New-York, au grand dam des aficionados, Rouen a son Social Perk, installé à deux pas de la Cathédrale. Évidemment, difficile de reconstituer à l'exactitude l'intérieur du QG de la bande des six. Malgré tout, on y retrouve une atmosphère et les différents mets proposés ont fini de nous convaincre.

En grande amatrice de la sitcom, le Social Perk semble un passage inévitable. Si je n'ai pas la chance de m'installer dans le canapé orange ou d'être servie par le légendaire Gunther, partager une boisson chaude et un gâteau entre "friends", sur fond d'épisodes diffusés dans le café, a été une expérience réussie.



Une carte gourmande

Café, chocolat ou thé sont proposés, à consommer chauds ou frappés. On choisit ensuite sa saveur - 15 à la carte - puis on ajoute la chantilly, le nappage et le topping, comprenez la gourmandise déposée au-dessus de la tasse. Le tout accompagné d'un muffin, d'un brownie ou d'un cookie, un délice gustatif. Ne manque plus que Phoebe, guitare à la main, qui entonnerait un "Tu pues le chat" pour parfaire le tableau.