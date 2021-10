Sortir dans l'Orne : mardi 9 septembre

A partir d'aujourd'hui, c'est la 3ème édition de Septembre en Domfrontais. Le thème de cette année est « Aspects de la grande guerre », le programme complet est à retrouver sur www.domfront1901.com





Ce soir, parcours culturel à Alençon. Partez à la rencontre de Balzac et autres écrivains qui ont décrit et conté notre cité d'Alençon à travers leurs personnages romanesques. Alençon a également hébergé de nombreux imprimeurs, éditeurs, graveurs et bibliophiles. Pierre Gautier, accompagné d'une lectrice, vous racontera leurs histoires. Rendez-vous de 18h à 19h à l'office de tourisme.





Après l'évasion littéraire, c'est l'évasion musicale à Bagnoles de l'Orne. Concert d’orgue et de trompette interprété par Marie-Andrée Morisset,organiste titulaire de l’église abbatiale St-Ouen de Rouen ; et Michel Morisset (trompette). C'est demain à 17h à l'église Sainte Madeleine de Bagnoles.